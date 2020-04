Pd Comune | sospesa partecipazione a tavolo dopo ostruzionismo M5S

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Nella riunione delistituzionale di questo pomeriggio abbiamo ribadito il nostro disappunto per l’atteggiamento diassunto in aula dalla maggioranza contro le proposte dell’opposizione. Negli interessi della citta’ abbiamo chiesto unistituzionale per affrontare tutti insieme una emergenza che di giorno in giorno si fa sempre piu’ drammatica.aver, in un primo tempo accettato la proposta di leale collaborazione, da un mese la maggioranza M5S ha negato ogni spazio possibile di collaborazione per adottare misure importanti a favore delle categorie produttive, dei lavoratori, della cultura e del sociale.” “La bocciatura di tutte le proposte avanzate dal PD nell’ambito della collaborazione istituzionale in Campidoglio ci costringe a sospendere la nostraalin attesa di un ...