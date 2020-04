Genitori a tempo pieno – Finalmente si alzano le voci in difesa dei nostri figli (Di venerdì 17 aprile 2020) Sarà la fine delle vacanze di Pasqua, saranno i primi caldi, ma in questa settimana è (Finalmente) esplosa la richiesta di attenzione e risposte rispetto alla sorte dei 10 milioni di bambini e ragazzi chiusi in casa da almeno un mese, quando non due. L’elenco delle persone che hanno chiesto di aprire gli occhi e soprattutto iniziare a ragionare non sul se trovare il modo di far uscire i bambini e di farli tornare a scuola, ma sul quando e sul come farlo, si sono moltiplicati in pochi giorni. Dalla ministra della Famiglia Bonetti alla giornalista Concita De Gregorio, dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza al pedagogista Daniele Novara, tutti gli interventi sembrano seguire uno stesso filo rosso: per i bambini e i ragazzi non è sostenibile né una clausura infinita che vada oltre quella imposta alle altre fasce di popolazione, né ... Leggi su wired Timberlake - Biel e la quarantena : "Fare i genitori a tempo pieno non è umano"

Genitori a tempo pieno – Le bolle di sapone sono un pericolo sanitario?

Genitori a tempo pieno – La scuola a distanza : tecnologia e tanta voglia di fare comunità (Di venerdì 17 aprile 2020) Sarà la fine delle vacanze di Pasqua, saranno i primi caldi, ma in questa settimana è () esplosa la richiesta di attenzione e risposte rispetto alla sorte dei 10 milioni di bambini e ragazzi chiusi in casa da almeno un mese, quando non due. L’elenco delle persone che hanno chiesto di aprire gli occhi e soprattutto iniziare a ragionare non sul se trovare il modo di far uscire i bambini e di farli tornare a scuola, ma sul quando e sul come farlo, si sono moltiplicati in pochi giorni. Dalla ministra della Famiglia Bonetti alla giornalista Concita De Gregorio, dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza al pedagogista Daniele Novara, tutti gli interventi sembrano seguire uno stesso filo rosso: per i bambini e i ragazzi non è sostenibile né una clausura infinita che vada oltre quella imposta alle altre fasce di popolazione, né ...

LuminitaPoenaru : @IlardiBarbara @canyaman1989 Qui il discorso sarebbe lunghissimo... si tratta di una educazione generazionale,noi..… - nthellung : @simoni_elisa Sono d’accordo: se “sistemiamo” il tempo dei figli allora liberiamo le risorse dei genitori per far ripartire il paese - ferruccioriva : @OGiannino Il discorso ha una altezza etica che non si vedeva da troppo tempo. Penso agli insegnamenti dei nostri g… - fabioferrero71 : @Agenzia_Ansa 2) insieme.Non sarà possibile l’attività fisica,la ricreazione,il passaggio simultaneo in entrata e u… - Marco23496339 : @repubblica Grande cazzata! Poi di piangera perché i bambini conyageranno e uccideranno i genitori...oppure perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori tempo Tribunale di Vasto: rapporti genitori-figli al tempo del coronavirus Filodiritto Ma il «dopo virus» senza scuola che «dopo» è?

È bene tenerlo sempre presente, soprattutto in una situazione in cui saremo chiamati a confrontarci con cambiamenti che stravolgeranno il nostro rapporto con lo spazio e con il tempo. E allora ...

Ci siamo scordati di quando mettevamo le mascherine anche ai gatti

Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un’influenza che creò molti problemi. Fu chiamata «la Spagnola». Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la ...

È bene tenerlo sempre presente, soprattutto in una situazione in cui saremo chiamati a confrontarci con cambiamenti che stravolgeranno il nostro rapporto con lo spazio e con il tempo. E allora ...Come qualcuno ricorderà, negli anni venti ci fu un’influenza che creò molti problemi. Fu chiamata «la Spagnola». Ho visto la fotografia di una famiglia: genitori, figli e gatto, tutti con la ...