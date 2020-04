Gemma Galgani messa in guardia da Gianni Sperti | “Ci può essere l’inganno”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 17 aprile 2020) Uomini e Donne anticipazioni,avverte: “Ci puòanche l’inganno” Il 20 apriletornerà protagonista a Uomini e Donne. Lunedì prossimo il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda con una formula rinnovata.potrà conoscere nuovi cavalieri tramite la scrittura, senza vederli. Intervistata da Wittytv, la 70enne ha espresso le sue emozioni ammettendo: “Ne so poco e niente quindi è proprio un incontro al buio. Ti porta a una conoscenza più profonda fatta di aspettative di curiosità. Come quando una volta arrivavano le lettere, mi riporta a quel momento, quando c’era interesse alla sorpresa”. Insomma, da eterna romantica, è apparsa entusiasta della novità a Uomini e Donne, ma...