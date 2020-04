Da Lega e FdI polemica inutile Votare adesso non ha senso Salvini e Meloni alla carica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) La tregua che ha lanciato il premier al Pd e al M5S sul Mes (“Non hadiscuterne ora, aspettiamo di valutarefine della trattativa”) come corollario aveva l’evitare la conta in aula. Ecco perché, il 21 in Parlamento, Giuseppe Conte terrà sul Consiglio europeo – che il 23 aprile è chiamato a discutere gli strumenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus – un’informativa. Che, diversamente dalle “comunicazioni”, non richiede un voto. Un escamotage possibile perché la prossima riunione dei leader Ue ha natura differente dalle altre. Matteoe Giorgia, spiega Anna Macina del M5S, dovrebbero sapere che “in una riunione informale del consiglio Ue non vengono prese decisioni e quindi non è preceduta da una votazione del Parlamento”. Il leader del Carroccio e il numero ...