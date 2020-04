Coronavirus, a Wuhan ci sono 1290 morti in più rispetto a quanto ci avevano detto (Di venerdì 17 aprile 2020) La città di Wuhan, in Cina, ha rivisto a sorpresa i suoi numeri dei casi confermati e dei decessi da Coronavirus. Secondo i risultati delle revisioni, il numero totale di casi confermati a Wuhan fino al 16 aprile è stato aumentato di 325, a 50.333, e il numero totale dei morti è stato aumentato di 1.290, arrivando a 3.869. In una nota, il quartiere generale per la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid-19 di Wuhan ha dichiarato che le revisioni sono state effettuate conformemente alle leggi e ai regolamenti connessi, nonché al principio di essere responsabili della storia, del popolo e dei defunti. Questo, si legge nella nota, garantisce una divulgazione aperta e trasparente delle informazioni sull’epidemia da Coronavirus in città, assicurando al tempo stesso l’accuratezza dei dati. LEGGI ANCHE –> Wuhan pronta a ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - nuovo record di vittime negli Stati Uniti : più di 4.500 in 24 ore. Ma Trump : “Picco superato” e propone un piano di riapertura. Wuhan corregge il bilancio totale : 1.290 morti e 325 nuovi casi in più

Coronavirus : in Cina ricalcolano i morti di Wuhan - sono 1290 in più

Coronavirus - c’è la conferma della Cina : +50% di decessi rispetto alle cifre ufficiali di Wuhan (Di venerdì 17 aprile 2020) La città di, in Cina, ha rivisto a sorpresa i suoi numeri dei casi confermati e dei decessi da. Secondo i risultati delle revisioni, il numero totale di casi confermati afino al 16 aprile è stato aumentato di 325, a 50.333, e il numero totale deiè stato aumentato di 1.290, arrivando a 3.869. In una nota, il quartiere generale per la prevenzione e il controllo dell’epidemia di Covid-19 diha dichiarato che le revisionistate effettuate conformemente alle leggi e ai regolamenti connessi, nonché al principio di essere responsabili della storia, del popolo e dei defunti. Questo, si legge nella nota, garantisce una divulgazione aperta e trasparente delle informazioni sull’epidemia dain città, assicurando al tempo stesso l’accuratezza dei dati. LEGGI ANCHE –>pronta a ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Usa indagano sulle ipotesi di un incidente in un laboratorio di Wuhan #ANSA - Rinaldi_euro : Coronavirus, il dubbio (non solo dei cospiratori) dell’incidente in un laboratorio di Wuhan -… - Agenzia_Ansa : Cnn, gli Usa indagano su ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan #Coronavirus #ANSA - rudi_de_fanti : RT @_iaci: Politicamente la Merkel può piacere come non può piacere ma è comunque una persona con una laurea in fisica e un dottorato in ch… - Open_gol : Wuhan, primo focolaio del Covid-19, ha rivisto a sorpresa i numeri di contagi e morti aumentandoli, rispettivamente… -