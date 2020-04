“Chi prende il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi” (Di venerdì 17 aprile 2020) I primi a parlare di una cosa del genere, seppur sotto altre forme, erano stati i francesi. Il ministro dell’agricoltura francese aveva invitato i francesi, all’inizio della pandemia di Covid-19, ad andare in campagna e a lavorare per liberare le città. Ora una proposta del genere, adattata al caso italiano, arriva dal governatore della Regione Emilia Romagna, duramente colpita dal coronavirus. Ora è Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna a proporlo, ma sotto altri metodi: “Chi prende il reddito di cittadinanza può cominciare ad andare a lavorare” nei campi per raccogliere la frutta e la verdura, visto che gli agricoltori stanno facendo fatica a trovare lavoratori per la stagione della raccolta. “Così restituisce un pò quello che prende”. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) I primi a parlare di una cosa del genere, seppur sotto altre forme, erano stati i francesi. Il ministro dell’agricoltura francese aveva invitato i francesi, all’inizio della pandemia di Covid-19, ad andare in campagna e aper liberare le città. Ora una proposta del genere, adattata al caso italiano, arriva dal governatore della Regione Emilia Romagna, duramente colpita dal coronavirus. Ora è Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna a proporlo, ma sotto altri metodi: “Chiildipuò cominciare ad andare a” nei campi per raccogliere la frutta e la verdura, visto che gli agricoltori stanno facendo fatica a trovare lavoratori per la stagione della raccolta. “Così restituisce un pò quello che”. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in un ...

