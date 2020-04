Avengers Endgame, le star del film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus (Di venerdì 17 aprile 2020) Le star di Avengers Endgame e di altri film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus: 'Vi amiamo 3000'. Le star di Avengers: Endgame e del Marvel Cinematic Universe hanno un messaggio per tutti coloro che stanno dedicando il loro tempo alla lotta contro il Coronavirus, e hanno scelto lo speciale di ABC The Disney Family Singalong per diffonderlo. Durante l'evento trasmesso nella serata di ieri da ABC abbiamo potuto assistere a numerose esibizioni da parte di attori, cantanti e artisti di fama internazionale impegnati a reinterpretare da casa propria i più celebri brani Disney. A fine spettacolo, però, una piccola grande sorpresa: Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Colbie Smulders, Jeff Goldblum e Don Cheadle hanno fatto un'apparizione ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame | Un imperdibile easter egg su Tony StarkAven

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame Avengers Endgame, le star del film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus Movieplayer.it Avengers: Endgame – gli attori onorano i medici “vi amiamo 3000”

Le star di Avengers: Endgame non sono immuni alla pandemia e al conseguente lockdown che sta tenendo mezzo mondo chiuso in casa. Ieri sera, in USA, si è svolto uno speciale della Casa di Topolino ...

Le star di Avengers Endgame e di altri film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus: 'Vi amiamo 3000'. Le star di Avengers: Endgame e del Marvel Cinematic Universe hanno un ...

Le star di Avengers: Endgame non sono immuni alla pandemia e al conseguente lockdown che sta tenendo mezzo mondo chiuso in casa. Ieri sera, in USA, si è svolto uno speciale della Casa di Topolino ...