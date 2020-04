Viaggio nelle case dei malati Dove si soffre la fame d’aria e di relazioni

(Di giovedì 16 aprile 2020) Le storie Enza, infermiera Adi del San Donato Habilita «Non solo prelievi e cure: ho vestito la paziente morta sotto i miei occhi, è stata l’ultima coccola per lei».

Le storie Enza, infermiera Adi del San Donato Habilita «Non solo prelievi e cure: ho vestito la paziente morta sotto i miei occhi, è stata l'ultima coccola per lei». La mano stanca sfiora il polsino ...