Uefa | fissati due incontri in tre giorni per decidere quando si ricomincerà a giocare

(Di giovedì 16 aprile 2020) Laha fissato duein trea fine mese per provare a decretare la ripresa del calcio europeo Lasi muove e fissa due appuntamenti a fine mese (il 21 e il 23 aprile) perla ripresa del calcio europeo. Come riporta Sky Sport il massimo organismo del calcio europeo incontrerà le Federazioni, poi club e Leghe e, infine, riunirà il comitato esecutivo. Probabile che da queglisi avrà qualche informazione in più su come si porteranno a termine Champions League ed Europa League. Leggi su Calcionews24.com

La UEFA si muove e fissa due appuntamenti a fine mese (il 21 e il 23 aprile) per provare a decretare la ripresa del calcio europeo. Come riporta Sky Sport il massimo organismo del calcio europeo incontrerà le Federazioni, poi club e Leghe e, infine, riunirà il comitato esecutivo. Probabile che da quegli incontri si avrà qualche informazione in più su come si porteranno a termine Champions League ed Europa League.