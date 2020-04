Terremoto oggi a Piacenza: 5 scosse sull’Appennino (Di giovedì 16 aprile 2020) Terremoto oggi Piacenza. Un boato e poi gli edifici hanno tremato per quasi un minuto. Così alcuni residenti dell’Appennino piacentino hanno descritto la scossa di Terremoto che si è verificata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 aprile 2020, con epicentro a Cerignale, centro montano della provincia di Piacenza, in Emilia-Romagna. La forte scossa è stata seguita da altre quattro, la penultima (alle 13:16) ancora piuttosto intensa. (segue dopo la foto) Terremoto oggi a Piacenza: i dettagli della prima forte scossa Come detto, si tratta di un piccolo sciame sismico al momento di cinque scosse, tutte di magnitudo superiore a 2 gradi della scala Richter. La prima, la più forte, è stata registrata alle 11:42 con epicentro a 6 km sudest di Cerignale, nell’alto Piacentino ed ipocentro a soli 3 km di profondità. La magnitudo ... Leggi su urbanpost TERREMOTO OGGI PIACENZA - M 4.2 E 2.6/ Ultime scosse INGV : paura a Milano e Genova

