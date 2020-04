Raiola più di Cruijff | il sorprendente sondaggio olandese | Per me qualcosa di

(Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo undella rivistaVoetbal International, il personaggio; influente nel calcio dei Paesi Bassi è Mino, che precede addirittura Johan. Incredibile, ma vero. Insomma, con la sua scuderia di assistiti - Da De Ligt a Donnarumma passando per Pogba - l'agente è il "signore del pallone", ancor; decisivo e influente rispetto al fuoriclasse dell'Ajax e della nazionale dei primi anni '70, scomparso quattro anni fa. "Non sono un'icona comeche con le sue idee ha cambiato il calcio e la sua influenza dura da 50 anni e resiste anche dopo la sua morte. Quindi averlo preceduto èdi speciale, ne sono orgoglioso perché c'è voluto del tempo prima che il pubblico mi capisse. Lo trovo bello", ha commentato Mino

Il colpo di testa in questione compie un anno: 16 aprile 2019, Matthijs de Ligt svetta sulla difesa della Juventus e manda in semifinale di Champions League il giovane Ajax. Così come con Cristiano R ...Importante la cifra spesa dal presidente Andrea Agnelli per strapparlo alle altre big europee: 75 milioni di euro, più 10.5 milioni di commissioni per l'agente Mino Raiola. Il centrale olandese veste ...