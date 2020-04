Operazione antidroga tra Torrevecchia e Pineta Sacchetti | 3 arresti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – Tre persone sono state arrestate e altre tre denunciate a piede libero nell’ambito delle diverse operazionieseguite nelle ultime ore dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro . In via di, i Carabinieri hanno sorpreso madre e figlio, entrambi cittadini romani con precedenti, rispettivamente di 41 e 17 anni, mentre cedevano 82 grammi di hashish ad un 16enne romano dietro il corrispettivo di 470 euro. Arrestati i pusher, i Carabinieri hanno anche denunciato l’acquirente, per possesso di sostanze stupefacenti. La 41enne e’ stata sottoposta aglidomiciliari mentre suo figlio e’ stato accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza Minori in via Virginia Agnelli. Poco distante, in via Commendone, gli stessi Carabinieri hanno denunciato altri due giovanissimi romani, di 15 e 16 anni, che fermati ...