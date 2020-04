Napoli, Umberto Chiariello non ci vede chiaro: “Dries Mertens sembra più distante” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il tema del rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco a Napoli. sembra che per questo prolungamento del contratto bisogni attendere in eterno. Di certo, la pandemia del Coronavirus ha allungato i tempi delle trattative. Anche Umberto Chiariello ne ha voluto parlare in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, con il suo EditoNapoli. “Non c’è molto da aggiungere a quanto si è detto sulla vicenda Insigne, tranne che in questo momento sono i due folletti azzurri a monopolizzare il mercato. Insigne con Raiola lontano dalla sua orbita sembra legarsi a vita con il club della sua Terra, Mertens con la firma che non arriva sembra più distante: se c’è la volontà lo si fa, vuol dire che c’è qualche intoppo. Ogni discorso di mercato per il Napoli, parte dai rinnovi. Finché pende la spada di Damocle sulle multe, ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - Umberto Chiariello esulta : “Sono molto contento che Lorenzo Insigne si sia liberato da Mino Raiola”

Il tema del rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco a Napoli. Sembra che per questo prolungamento del contratto bisogni attendere in eterno. Di certo, la pandemia del Coronavirus ha allungato ...

