Mattia È Stato Dimesso | il 18enne Era Ricoverato per Covid | “Ho Avuto Paura | Che Lotta”

(Di giovedì 16 aprile 2020)ce l’ha fatta. A soli 18 anni è risultato positivo al coronavirus e per la gravità del suosi era dovuto ricoverare all’ospedale Maggiore di Cremona, dove èil degente più giovane. Ma oggi èfinalmente. Ora afferma: “Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’”. Il ragazzo ha dichiarato di non pensare che il-19 arrivasse ad un tale livello, nonostante la febbre alta e la difficoltà a respirare. In un messaggio inviato alla mamma prima di essere intubato aveva scritto: “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare“.ha mantenuto la parola e non si ...