«La Presidente», un trash così trash da diventare culto (Di giovedì 16 aprile 2020) Cosa avrebbe trattato il suo prossimo progetto, Valeria Marini se l’è lasciato sfuggire nei giorni passati nella Casa del Grande Fratello Vip. E, a una settimana appena dalla conclusione dello show, le indiscrezioni «stellari» della Valeria nazionale hanno, infine, preso forma. La Presidente – Valeria Marini al Quirinale è andato in onda su Retequattro nella seconda serata di mercoledì, filmato fedele dell’ultimo spettacolo che il Salone Margherita ha potuto consumare. https://twitter.com/TheFolloWerTv/status/1250570958982840321 Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 aprile 2020) Cosa avrebbe trattato il suo prossimo progetto, Valeria Marini se l’è lasciato sfuggire nei giorni passati nella Casa del Grande Fratello Vip. E, a una settimana appena dalla conclusione dello show, le indiscrezioni «stellari» della Valeria nazionale hanno, infine, preso forma. La Presidente – Valeria Marini al Quirinale è andato in onda su Retequattro nella seconda serata di mercoledì, filmato fedele dell’ultimo spettacolo che il Salone Margherita ha potuto consumare. https://twitter.com/TheFolloWerTv/status/1250570958982840321

nora_zirilli : RT @Serena56503412: Ho avuto l’idea di accendere la tv per vedere #lapresidente , è di un trash e un cringe che mi fa un po’ schifo ma non… - Serena56503412 : Ho avuto l’idea di accendere la tv per vedere #lapresidente , è di un trash e un cringe che mi fa un po’ schifo ma… - Andre70896399 : @trash_italiano @neodie Il nuovo presidente del consiglio ?????? - bluypsilon : @susy43279731 Forse noi paghiamo canone Rai e Sky per sorbirci solo i piagnistei di #Salvini e #Meloni. L’Italia è… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente trash Processo del Lunedì: trash, bombe e moviolone, gli aneddoti sul programma CalcioToday.it Fernanda Lessa trash: sul web finge di pugnalarsi con le forbici

Scivolone mediatico per Fernanda Lessa, che sul web ha offerto uno spettacolo di cattivo gusto. La modella brasiliana ha finto di pugnalarsi la pancia con un paio di forbici in stile Linda Blair del f ...

Coronavirus, festa sul pianerottolo a Pozzuoli: pregiudicati cantano, ballano e si abbracciano

La festa, andata in scena dopo il pranzo di Pasqua, è stata ripresa con i cellulari e i video sono stati postati in diretta Facebook dagli stessi protagonisti che hanno taggato nel post anche il sito ...

Scivolone mediatico per Fernanda Lessa, che sul web ha offerto uno spettacolo di cattivo gusto. La modella brasiliana ha finto di pugnalarsi la pancia con un paio di forbici in stile Linda Blair del f ...La festa, andata in scena dopo il pranzo di Pasqua, è stata ripresa con i cellulari e i video sono stati postati in diretta Facebook dagli stessi protagonisti che hanno taggato nel post anche il sito ...