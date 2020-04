Fake news sul virus, Antonio Di Bella: "Una chat sempre attiva per smontarle" (Di giovedì 16 aprile 2020) Mascherine e distanze sociali. Sarà così il nostro futuro immediato e a lungo termine contro il Covid-19. Ma anche tanto web, che spesso abbiamo bistrattato ed oggi è il nostro compagno di viaggio. Inseparabile. La battaglia più grande è quella contro le Fake news, che spuntano alla velocità della luce in Rete. La Rai ha dichiarato guerra a tutte le notizie false con una “task force” dedicata. A capo c'è Antonio Di Bella, direttore di Rainews, uomo di grande spessore professionale. “Con una serie di esperti abbiamo creato una chat per confrontarci in continuazione. E' sempre importante scegliere un'informazione certificata perché le Fakenews sono sempre in agguato”, dice Di Bella in collegamento con Storie italiane di Eleonora Daniele. Quello del direttore di Rainews è un metodo scientifico per ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - origine da incidente laboratorio Wuhan?/ Da fake news a ipotesi per Usa

La fake news di Conte che si è fatto l’ospedale a casa

Antonino Cannavacciuolo testimonial di una fake news : fan imbufaliti

Coronavirus, origine da incidente laboratorio Wuhan?/ Da fake news a ipotesi per Usa

L'ipotesi che la pandemia di coronavirus sia frutto di un incidente nel laboratorio di Wuhan, e non al mercato, è ora presa seriamente in considerazione dagli Stati Uniti. Lo rivela la Cnn, spiegando ...

