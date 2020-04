Di Maio dà uno schiaffo a Conte: «Massima responsabilità nelle esternazioni con l’Ue» (Di giovedì 16 aprile 2020) Un sonoro schiaffo a Conte arriva da Luigi Di Maio. Questa fase di trattativa in Europa, in vista del vertice del 23 aprile, “richiede la Massima responsabilità anche nelle esternazioni e comunicazioni interne ai Paesi”. L’occasione per questo attacco al premier è offerta al ministro degli Esteri dall’audizione davanti alle commissioni Esteri riunite del Parlamento. Quell’invito alla “responsabilità” è una chiara allusione alla (peraltro sterile) polemica sullevata da Conte e la Merkel durante l’ultimi summit tra i capi di Stato e di governo della Ue. Materia del Contendere, come è noto, gli eurobond e il ricorso al Mes. Di Maio, in vista del nuovo summit, punta evidentemente ad accreditarsi come punto di riferimento dei poteri europei nel governo italiano. Prova ne sia ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Di Maio : “Questa crisi non ha precedenti. Nessuno si salva da solo. Non esiste Unione europea senza l’Italia”

Un sonoroarriva da Luigi Di. Questa fase di trattativa in Europa, in vista del vertice del 23 aprile, "richiede laresponsabilità anchee comunicazioni interne ai Paesi". L'occasione per questo attacco al premier è offerta al ministro degli Esteri dall'audizione davanti alle commissioni Esteri riunite del Parlamento. Quell'invito alla "responsabilità" è una chiara allusione alla (peraltro sterile) polemica sullevata dae la Merkel durante l'ultimi summit tra i capi di Stato e di governo della Ue. Materia delndere, come è noto, gli eurobond e il ricorso al Mes. Di, in vista del nuovo summit, punta evidentemente ad accreditarsi come punto di riferimento dei poteri europei nel governo italiano.

