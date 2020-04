Coronavirus | morto Luis Sepulveda

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Madrid, 16 apr. (Adnkronos) – Lo scrittore cilenooggi all’età di 70 anni a causa delnell’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato da settimane. Lo riferiscono i media spagnoli.è stato il primo paziente celebre ad essere stato contagiato dale si trovava dal 29 febbraio ricoverato nel reparto di malattie infettive del Central University Hospital of Asturias di Oviedo, in Spagna, dopo aver fatto ritorno da un viaggio in Portogallo dove aveva partecipato a un festival letterario. L’autore di ‘Il vecchio che leggeva romanzi d’amore’ e il bestseller internazionale ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ è stato il secondo cittadino cileno risultato positivo al test. Il narratore cileno ...