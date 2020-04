Bullizzato su Instagram da una ragazza: “Ti spogli o no?”. Giovane disabile tenta il suicidio (Di giovedì 16 aprile 2020) Bullizzato su Instagram. Ha spinto un Giovane disabile a spogliarsi in diretta Instagram mettendolo in ridicolo davanti a migliaia di contatti. Per l’umiliazione, il Giovane, un 21enne sordo, è scappato di casa tentanto il suicidio. È accaduto il 10 aprile 2020, vittima un Giovane senegalese di Pisa la cui famiglia, integrata da anni in Italia, ha prontamente denunciato l’episodio alla polizia. Ha spinto un Giovane disabile a spogliarsi in diretta Instagram rendendolo ridicolo davanti a migliaia di contatti. Per l’umiliazione, il Giovane, un 21enne sordo, è scappato di casa tentanto il suicidio. È accaduto il 10 aprile 2020, vittima un Giovane senegalese di Pisa la cui famiglia, integrata da anni in Italia, ha prontamente denunciato l’episodio alla polizia. K. è sordo dalla nascita e usa un impianto cocleare che ... Leggi su limemagazine.eu Bullizzato su Instagram da una ragazza : “Ti spogli o no?”. Giovane disabile tenta il suicidio (Di giovedì 16 aprile 2020)su. Ha spinto unarsi in direttamettendolo in ridicolo davanti a migliaia di contatti. Per l’umiliazione, il, un 21enne sordo, è scappato di casanto il suicidio. È accaduto il 10 aprile 2020, vittima unsenegalese di Pisa la cui famiglia, integrata da anni in Italia, ha prontamente denunciato l’episodio alla polizia. Ha spinto unarsi in direttarendendolo ridicolo davanti a migliaia di contatti. Per l’umiliazione, il, un 21enne sordo, è scappato di casanto il suicidio. È accaduto il 10 aprile 2020, vittima unsenegalese di Pisa la cui famiglia, integrata da anni in Italia, ha prontamente denunciato l’episodio alla polizia. K. è sordo dalla nascita e usa un impianto cocleare che ...

