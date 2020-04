Al Bano | Eleonora Daniele fa una rivelazione | “Esplosione di gioia”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Storie Italiane,parla di Al: “Un’esplosione di gioia” Si è aperta con un filmato su Alla puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 16 aprile 2020.ha infatti mandato in onda un video nel quale si è visto il cantante di Cellino San Marco recarsi nel cortile di un albergo di Bari, per cantare ‘Felicità’. Grade, grande il nostro Al! E’ sempre un’esplosione di gioia. Per ringraziare medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus, si è presentato a sorpresa davanti ad un hotel di Bari dove alloggiano alcuni di loro, cantando Felicità ha quindi spiegato, sottolineando poi: “Questo, tra gli applausi di tutti. Allora mandiamo un grande bacio al nostro Al, il leone di Cellino”....