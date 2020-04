12 migranti morti per inazione dell' Ue | le prove di Alarm Phone

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Dodici persone sono morte a causa’azione eeuropea nel Mediterraneo. Le autorità di Malta, Italia, Libia, Portogallo, Germania, come anche Frontex, erano state informate di un gruppo di 55 (alla fine erano 63)in difficoltà in mare, ma hanno scelto di lasciar morire 12 di loro di sete e annegate, mentre organizzavano il ritorno forzato dei sopravvissuti in Libia, un posto di guerra, tortura e stupro”. E’ la denuncia di, il contatto di emergenza per i salvataggi nel Mediterraneo che lunedì scorso aveva diffuso l’audio di richiesta di aiuto da parte di una donna a bordo di un gommone in avaria.Oggi, in collaborazione con le ong Sea Watch e Mediterranea, pubblica un rapporto in cui ricostruisce tutte le fasia vicenda deipartiti da Garabulli in Libia la notte tra il 9 ...