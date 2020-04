Panchina Cagliari, Zenga è già in discussione: il nome del sostituto per la prossima stagione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Panchina Cagliari – Potrebbe durare pochissimo l’avventura sulla Panchina del Cagliari per Walter Zenga. Addirittura in caso di mancata ripresa della Serie A sarebbe già giunta al capolinea. Difficile aspettarsi una conferma per la prossima stagione, a prescindere dalla ripresa e dal raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Il Club sardo infatti si sta già muovendo per affidarsi ad un nuovo allenatore ed il nome è veramente interessante. Secondo quanto riportato da Sky Sport Tommaso Giulini avrebbe messo nel mirino Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce e protagonista della cavalcata fino alla Serie A e delle buona stagione in massima categoria. Le sue squadre giocano in modo aggressivo ed anche con qualità, riesce sempre a tirare fuori il meglio dai calciatori. Sarebbe una scelta importante ed affascinante per il futuro. Gravina: ... Leggi su calcioweb.eu Calciomercato - Milan e Chelsea preparano lo scambio. I nomi per il Bologna e la panchina del Cagliari

Panchina Cagliari - una coppia per sostituire Maran : colpo di scena del club sardo

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Cagliari Panchina Cagliari, Zenga è già in discussione: il nome del sostituto per la prossima stagione CalcioWeb Di Francesco: 'De Rossi chiamò Pallotta per evitare il mio esonero. Su Monchi e Schick...'

Come per un 2-2 a Cagliari nel recupero, dopo che vincevate 2-0 ... La Roma di Pallotta ha raggiunto il massimo con me in panchina. Nonostante gli infortuni, che sono ancora tanti. Trovare una ...

Cagliari sogna gli Internazionali (Melis)

«A Cagliari a novembre, a Milano sul veloce a dicembre ... Vorrei che, nel riaprire lo sport di base, chi ci governa lo capisse: spogliatoi chiusi, panchine ai lati opposti, gel a ogni cambio di campo ...

