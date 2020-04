Napoli | Callejon | su cross è tra i più pericolosi del campionato

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è un fondamentale generatore di occasioni per il. Se si guardano i, solo Pulgar e Tonali creano di più, con 54 passaggi chiave, è il principale generatore di occasioni dele uno dei primi dell’intero. Va segnalato come lo spagnolo si renda pericoloso soprattutto tramite. 32 dei suoi passaggi chiave, infatti, arrivano da situazioni di. Solo Pulgar e Tonali ne fanno di più. Tuttavia, avendo giocato meno minuti, la media dello spagnolo è superiore. Leggi su Calcionews24.com

Diegosper : @juventusfans Quindi ultima giornata Napoli-Lazio, il Napoli la giocherebbe senza mertens e callejon ad es. Che è sta buffonata - MomentiCalcio : #Napoli: Con il quasi certo addio di #Callejon, si punta tutto su #JeremyBoga - NCN_it : CDS, NAPOLI: FELIPE ANDERSON PER IL DOPO CALLEJON, LA RICHIESTA DEL WEST HAM CLICCA QUI: - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdS – Il sogno per l’attacco è Felipe Anderson, i 50 milioni frena… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Callejon

“Ci sono poche certezze: Callejon e Mertens hanno un contratto che scadrebbe ... Politano ha fatto in tempo a conoscere le bellezze di Napoli e non le perderà, come Lozano, che gradirebbe offrire ...Callejon è un fondamentale generatore di occasioni per il Napoli. Se si guardano i cross, solo Pulgar e Tonali creano di più Callejon, con 54 passaggi chiave, è il principale generatore di occasioni ...