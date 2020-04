Meteo ROMA | rinforza l' anticiclone | BEL TEMPO e rialzo termico da giovedì

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilsuvedrà condizioni soleggiate e clima gradevole mercoledì, poi il graduale afflusso di correnti africane favorirà uncon valori prossimi ai 25 gradi nel weekend. Mercoledì 15: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero: circa 2900 metri.; 16: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero: circa 3200 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero: circa 3300 ...