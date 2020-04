L'Istat conferma le stime, a marzo l'inflazione rallenta (Di mercoledì 15 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di marzo l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' registri un aumento dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (da +0,3% di febbraio), confermando la stima preliminare.Il rallentamento dell'inflazione e' imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che registrano un'inversione di tendenza da +1,2% a -2,7%) e dei Servizi (che rallentano la loro crescita da +1,0% a +0,8%); tali andamenti sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +0,5% a +1,1%) e dei Tabacchi (da +1,5% a +2,5%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rimangono stabili a +0,7%.La variazione congiunturale dell'indice generale e' dovuta ... Leggi su liberoquotidiano Gattuso ha già conquistato la conferma : né lui né il Napoli pensano alla separazione

ROMA (ITALPRESS) - Nel mese di marzo l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' registri un aumento dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (da +0,3 ...

Secondo i dati definitivi di Istat, si conferma a marzo il rallentamento dell'inflazione italiana, complice il 'lockdown' del Paese per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus ...

Secondo i dati definitivi di Istat, si conferma a marzo il rallentamento dell'inflazione italiana, complice il 'lockdown' del Paese per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus ...