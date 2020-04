Italia davvero nei guai con il Mes Troppe bugie | ecco cosa accadra'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Resta in vigore il patto di stabilità e crescita che l'Europa non ha mai sospeso, come dimostra un documento. Quindi da gennaio i commissari europei chiederanno a Roma di rientrare sul debito mettendo il paese in ginocchio per molti anni.perché il Mes anche nella formula dolce del prestito per