iPhone SE 2020, l'operazione nostalgia che sa di vecchio, ma che venderà alla grande (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se fosse successo due settimane fa, ci sarebbe stato da pensare a un pesce d'aprile. E invece no: Apple l'ha fatto davvero. Ha lanciato sul mercato un iPhone che ricalca nel design i modelli di sette anni fa. Sette anni. Anche solo per dare un'idea basti pensare che ha un tasto fisico. Si chiama SE 2020 e ha l'aria di uno di quegli apparati autarchici messi insieme per superare una calamità e forse per questo appare veramente adatto a questi mesi così stralunati. Se l'iPhone SE è vecchio fuori (ma a Cupertino preferiscono parlare di 'design amatissimo'), l'hardware per fortuna non lo è altrettanto. Il chip è l'A13 Bionic, ma la fotocamera è una, mentre altre case - persino nelle fasce di prezzo più basse - ne hanno almeno due. Magari conta poco, se hai un software che funziona a modo, ma fa comunque uno strano ... Leggi su agi Ecco iPhone Se 2020. Con la quarantena globale Apple punta sul low cost : prezzo e caratteristiche

