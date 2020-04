AmbasciataUSA : #AmbEisenberg: Grazie a @BnaiBrith Int'l per la donazione di 27.000 visiere protettive che saranno distribuite agli… - OfficialASRoma : Ogni giorno diamo spazio agli operatori sanitari che combattono per arginare il #COVID19. Petrini, infermiera alla… - M5S_Europa : Gli #Eurobond sono stati bocciati dal Parlamento olandese grazie agli alleati di Salvini e Meloni. Una delle 2 moz… - RTonyi : RT @STEFYDARK8: ...Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini...e siamo vivi quasi per miracolo ...grazie agli interruttori .. .. Noi s… - 8cycling : RT @LucaFiorino24: Numero 1?? nel ranking e non solo. Novak #Djokovic ???? ha donato una cifra ragguardevole per la lotta al #covid19 agli o… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie agli Grazie agli operatori domiciliari E a tutti: «Restate a casa» L'Eco di Bergamo Coronavirus, Djokovic cuore d'oro: donazione agli ospedali di Bergamo

Nelle scorse settimane Djokovic e la moglie Jelena, grazie alla loro fondazione, avevano donato un milione di euro per l'acquisto di respiratori e materiale sanitario alla Serbia, suo paese natale, ...

Sesto Fiorentino. Contenimento Covid-19, Sanquerin: “Grazie agli operatori della RSA di Villa Solaria”

“Fin dall’inizio dell’epidemia gli operatori hanno mostrato grande prontezza e professionalità, riducendo al minimo i rischi per se stessi e per gli ospiti - prosegue - A loro va un grande ...

Nelle scorse settimane Djokovic e la moglie Jelena, grazie alla loro fondazione, avevano donato un milione di euro per l'acquisto di respiratori e materiale sanitario alla Serbia, suo paese natale, ...“Fin dall’inizio dell’epidemia gli operatori hanno mostrato grande prontezza e professionalità, riducendo al minimo i rischi per se stessi e per gli ospiti - prosegue - A loro va un grande ...