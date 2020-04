Genoa Jagiello, 800mila euro di multa per i rossoblù (Di mercoledì 15 aprile 2020) Genoa Jagiello, 800mila euro di multa per i rossoblù. La società dovrà versare i soldi per evitare il blocco del mercato La FIFA ha deciso, il Genoa dovrà versare 800mila euro nelle casse dell’ex club di Jagiello, acquistato in estate. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Grifone dovrà versare il tutto in due rate per poter coprire interamente il costo della sanzione. I rossoblù pagheranno, anche per evitare il blocco delle operazioni di mercato nelle prossime sessioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 FIFA - il Genoa dovrà versare 800 mila euro per Jagiello (Di mercoledì 15 aprile 2020)diper i rossoblù. La società dovrà versare i soldi per evitare il blocco del mercato La FIFA ha deciso, ildovrà versarenelle casse dell’ex club di, acquistato in estate. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Grifone dovrà versare il tutto in due rate per poter coprire interamente il costo della sanzione. I rossoblù pagheranno, anche per evitare il blocco delle operazioni di mercato nelle prossime sessioni. Leggi su Calcionews24.com

