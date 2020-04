Ciclismo | ufficiale | niente gare fino al 30 giugno

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Renato Di Rocco, presidente della FederazioneItaliana, ha confermato ufficialmente che la stagione non partirà prima di luglio. Salta l'idea di disputare la classica Milano-Sanremo nella seconda metà di. Il 'Tour' è in attesa di avere la conferma per settembre, il 'Giro d'Italia' e la 'Vuelta' tra ottobre e novembre. Per i Mondiali, idea a ridosso di Natale.