Bollette acqua, luce e gas: stop distacchi morosi fino al 3 maggio (Di mercoledì 15 aprile 2020) Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha prorogato fino al 3 maggio la sospensione dei distacchi dei cittadini morosi per le utenze dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. La decisione segue la proroga delle restrizioni per tutti i cittadini italiani fino alla stessa data prevista dal governo negli scorsi giorni. In precedenza erano state indicate prima la data del 3 aprile e poi al 13 aprile. Ora se ne riparlerà dopo il 3 maggio, sempre che il governo non stabilisca ulteriori proroghe al distanziamento sociale. Arera ha specificato che questo provvedimento non va inteso come una sospensione delle Bollette (che continuano ad arrivare regolarmente a tutti), ma come una “moratoria” temporanea dei distacchi “per garantire la continuità del servizio in un periodo di particolare criticità per gli ... Leggi su quifinanza Coronavirus : novità per le bollette di luce acqua e gas. Ecco in cosa consiste

Coronavirus : novità per le bollette di luce acqua e gas. Ecco in cosa consiste

Bollette - sospesi fino al 3 maggio i distacchi di acqua - luce e gas dei cittadini morosi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha prorogatoal 3la sospensione deidei cittadiniper le utenze dell’energia elettrica, del gas e dell’. La decisione segue la proroga delle restrizioni per tutti i cittadini italianialla stessa data prevista dal governo negli scorsi giorni. In precedenza erano state indicate prima la data del 3 aprile e poi al 13 aprile. Ora se ne riparlerà dopo il 3, sempre che il governo non stabilisca ulteriori proroghe al distanziamento sociale. Arera ha specificato che questo provvedimento non va inteso come una sospensione delle(che continuano ad arrivare regolarmente a tutti), ma come una “moratoria” temporanea dei“per garantire la continuità del servizio in un periodo di particolare criticità per gli ...

pier_molinengo : #Bollette luce, acqua e gas sospese fino al 3 maggio. Arrivano buone notizie per gli utenti che non riescono a sald… - RosellaLara19 : RT @matteosalvinimi: Oltre a sospendere le bollette fino alla fine dell’emergenza, non sarebbe giusto che lo Stato rinunciasse almeno a inc… - Rietilife : Bollette acqua Aps: le agevolazioni per imprese e cittadini - - matteo_nelli : @siceid @trevi_vito @GuidoCrosetto Ben vengono!! Solo che ti facevo notare che forse in quei 600 euro oltre che man… - eurokleis : L’emergenza coronavirus mette alla prova anche la rete di distribuzione di #energia, #acqua e #gas. I servizi sono… -