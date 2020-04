Silvia | Pasqua in Rianimazione Il vicesindaco infermiera in corsia

(Di martedì 14 aprile 2020) Eroi inMarzoli, in Consiglio a Paratico, ha ripreso il lavoro che aveva lasciato anni fa:. «Do il cambio ai miei ex colleghi».

«Do il cambio ai miei ex colleghi». Gli occhi di Silvia bucano la visiera. Sono verdi da sguazzarci dentro e sono, probabilmente, l’ unica cosa bella che i pazienti ricoverati in Rianimazione hanno ...#iostoacasaconilcantagiro, questo il titolo dell’evento in programma su Facebook per questa sera, giorno di Pasquetta. Alle ore 21,30 Marco Zingaretti ... Francesco Simoncini, Chiara Sartini, Silvia ...