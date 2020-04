Quando riaprono palestre e piscine? C’è il rischio di aspettare giugno Gli scenari e le

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) L’Italia è alle prese con un’emergenza sanitaria mai vista nel recente passato, il momento è drammatico e purtroppo il numero di contagi e morti continua a crescere. Il nostro Paese è in lockdown fino al 3 maggio, fino a quella data gli italiani potranno uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di stringente necessità. In questo momento sono aperte pochissime attività,sono chiuse su tutto il territorio nazionale dallo scorso 8 marzo e non si sa ancora con esattezzaverranno riaperte. La speranza è che si possa tornare presto ad allenarsi in questi luoghi e a praticare un po’ di sana attività sportiva ma si potrebbeancora del tempo, bisognerà fare attività motoria in casa o in giardino oppure nei pressi della propria abitazione anche se su ...