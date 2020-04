PATRICIA MILLARDET MORTA | FU SILVIA CONTI NE LA PIOVRA La 63enne colpita da infarto

repubblica : Morta Patricia Millardet, la giudice della 'Piovra' - repubblica : Morta Patricia Millardet, la giudice della 'Piovra' [aggiornamento delle 21:40] - HuffPostItalia : È morta a Roma l'attrice Patricia Millardet. Aveva 63 anni - zazoomblog : È morta l’attrice francese Patricia Millardet: aveva 61 anni - #morta #l’attrice #francese #Patricia - zazoomblog : Morta Patricia Millardet Silvia Conti de “La piovra” - #Morta #Patricia #Millardet #Silvia -

Ultime Notizie dalla rete : PATRICIA MILLARDET

Nata nel 1957 a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania, Patrica Millardet aveva compiuto 63 anni lo scorso 24 marzo. In Italia, dove viveva dalla fine degli anni '80, prima sull'Appia Ant ...Una riunione di ascolto per capire lo stato dell’arte. Due ore e mezza in videoconferenza con Vittorio Colao, i 17 esperti che compongono la task force, il commissario straordinario Angelo Borrelli, S ...