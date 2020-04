Litigare non è un virus (Di martedì 14 aprile 2020) Per una serie di comprensibili ragioni, sia il pubblico che il decisore politico si attendono che la comunità scientifica rappresenti una monolitica entità, in grado di esprimere con chiarezza assoluta – ma soprattutto senza sfumature fra gli scienziati – posizioni di assoluta certezza, o quanto men Leggi su ilfoglio “Non farmi litigare…” : L’Eredità - Flavio Insinna rimprovera il concorrente Marco

L’Eredità - Flavio Insinna gelo in studio : “Non farmi litigare coi miei colleghi”

Patrick Pugliese a Teresanna Pugliese al GF Vip : “Non voglio litigare!” (Di martedì 14 aprile 2020) Per una serie di comprensibili ragioni, sia il pubblico che il decisore politico si attendono che la comunità scientifica rappresenti una monolitica entità, in grado di esprimere con chiarezza assoluta – ma soprattutto senza sfumature fra gli scienziati – posizioni di assoluta certezza, o quanto men

Roberto_Fico : Non è il momento delle polemiche: le persone a casa non vogliono vedere le istituzioni litigare fra loro, ma fare f… - attila62 : RT @Zbarskij: Fa niente che spesso mi fa incazzare. Di fronte allo schifo che c’è in giro nella stampa preferisco litigare con il Manifesto… - AtankingDivisio : RT @Zbarskij: Fa niente che spesso mi fa incazzare. Di fronte allo schifo che c’è in giro nella stampa preferisco litigare con il Manifesto… - NicolaMelloni : RT @Zbarskij: Fa niente che spesso mi fa incazzare. Di fronte allo schifo che c’è in giro nella stampa preferisco litigare con il Manifesto… - FilBarbera : RT @Zbarskij: Fa niente che spesso mi fa incazzare. Di fronte allo schifo che c’è in giro nella stampa preferisco litigare con il Manifesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Litigare non Litigare non è un virus Il Foglio Litigare non è un virus

Se non avessimo varietà di idee, non avrebbe modo di operare il fondamentale processo di scriminatura che tramite il metodo scientifico, dati e analisi razionale porta a quelle certezze provvisorie ma ...

Notizie Lazio – Parma, Lucarelli: “Basta litigare sulla ripresa, decideranno le autorità”

Ecco le sue principali: “E’ interesse di tutto il sistema calcio ricominciare a giocare ma dobbiamo aspettare le autorità competenti. Adesso è inutile litigare, non facciamo una bella figura, ognuno ...

Se non avessimo varietà di idee, non avrebbe modo di operare il fondamentale processo di scriminatura che tramite il metodo scientifico, dati e analisi razionale porta a quelle certezze provvisorie ma ...Ecco le sue principali: “E’ interesse di tutto il sistema calcio ricominciare a giocare ma dobbiamo aspettare le autorità competenti. Adesso è inutile litigare, non facciamo una bella figura, ognuno ...