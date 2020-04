Francesco Totti su Tik Tok si scatena con i figli (Di martedì 14 aprile 2020) Francesco Totti è sempre più social e ha deciso di cimentarsi anche con TikTok con un video molto particolare. Totti in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel, si è cimentato con un divertente balletto sulle note di uno dei brani più celebri di Vasco Rossi: ‘Come nelle favole’. I risultati sono opinabili, ma intanto Francesco Totti si è divertito molto insieme ai figli. Chanel la secondogenita della coppia, è una tik-toker provetta e sui social si cimenta in video che riscuotono centinaia di like. Se a farle compagnia ci sono anche il papà, il fratello Christian e la sorella Isabel, il successo è assicurato. Mentre lei balla cercando di restare seria, l’ex calciatore si atteggia in smorfie e mossette tutte da ridere. Le note sono quelle della canzone “2020 Baby” di Poli OK ft Uzi Lvke, Chanel la ... Leggi su people24.myblog Francesco Totti - il balletto su TikTok si trasforma in un incubo

