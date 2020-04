Creano un clima di terrore accusando tutti questi morti di covid-19: Cosa state tramando? (Di martedì 14 aprile 2020) Il complottismo non cambia mai, ed è parente stretto dell’effetto Dunning-Kruger. Il profilo medio del complottista è quello di una persona profondamente ignorante dell’argomento, che si imbatte per puro caso in un Guru, santone o altro esperto. Il complottista non ha le cognizioni per capire Cosa è corretto o Cosa non lo è, e per questo è impossibile da correggere. Il Sapiente sa di non sapere, il complottista, che solitamente non arriverebbe primo alle Olimpiadi del più ignorante in materia in quanto i professionisti ne sarebbero esclusi. Approccia ogni argomento come un atto di fede, e rifiuta gli strumenti logici necessari per comprendere un fenomeno. Così abbiamo complottisti che, in Italiano alquanto stentato accusano i morti di covid-19. Potremmo chiedergli che male gli abbiano fatto i morti e come essi possano essere ... Leggi su bufale (Di martedì 14 aprile 2020) Il complottismo non cambia mai, ed è parente stretto dell’effetto Dunning-Kruger. Il profilo medio del complottista è quello di una persona profondamente ignorante dell’argomento, che si imbatte per puro caso in un Guru, santone o altro esperto. Il complottista non ha le cognizioni per capireè corretto onon lo è, e per questo è impossibile da correggere. Il Sapiente sa di non sapere, il complottista, che solitamente non arriverebbe primo alle Olimpiadi del più ignorante in materia in quanto i professionisti ne sarebbero esclusi. Approccia ogni argomento come un atto di fede, e rifiuta gli strumenti logici necessari per comprendere un fenomeno. Così abbiamo complottisti che, in Italiano alquanto stentato accusano idi-19. Potremmo chiedergli che male gli abbiano fatto ie come essi possano essere ...

