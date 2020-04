Coronavirus, l’estate 2020 sarà così: ombrelloni a 3 metri e ‘gabbie’ in plexiglass (Di martedì 14 aprile 2020) “Se tra maggio e giugno riusciremo a fare quello che va fatto non è impossibile che in luglio e in agosto si riesca ad andare anche al mare, in fondo le vacanze sono un pezzo importante del nostro Pil. E’ abbastanza evidente che quest’anno chi potrà fare delle vacanze le dovrà fare per forza nel nostro Paese e non fuori: non importeremo valuta importante, ma magari non ne esporteremo neppure”. Così Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ospite del Tg4, interviene sull’emergenza Coronavirus. Il come, non piacerà a tanti, a cominciare dai gestori. ombrelloni a tre metri di distanza l’uno dall’altro e pareti di plexiglass. Così infatit potrebbero essere le spiagge per l’estate 2020, un’estate in cui ancora non si sa con certezza se si ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Coldiretti/Ixè : per il 72% degli italiani bisognerà resistere fino all’estate per uscire dalla crisi

Coronavirus - come sarà l’estate 2020? Parola al primario Galli

