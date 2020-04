Cantieri pubblici | la Regione ascolta l’Ance e riavvia anche porti ed aeroporti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Diversamente da quanto previsto in un primo momento e grazie ad un chiarimento richiesto dall’Ance, rispetto alla precedente ordinanza del 10 aprile, laCampania riapre iedilipered aero, che sono stati inclusi ora nelle reti di pubblica utilità. Una notizia particolarmente importante per la provincia di Salerno dove è in corso il fondamentale intervento per il dragaggio dei fondali del Porto commerciale di Salerno ed il contemporaneo intervento per ampliamento dell’imboccatura dello scalo. Restano ferme tutte le misure di sicurezza da adottare per la salvaguardia della salute e per il contenimento dei danni connessi all’epidemia COVID-19 di cui alle disposizioni nazionali ed ai Protocolli approvati tra i Ministeri competenti e le parti ...