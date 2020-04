UnipolSai restituisce l’assicurazione auto: come fare con l’Rc (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Decreto Cura Italia aveva previsto, fino al 31 luglio 2020, l’estensione da 15 a 30 giorni della copertura prevista dalle polizze Rc auto oltre la loro data di scadenza. Ma con l’iniziativa di UnipolSai, 10 milioni di possessori di polizze della compagnia bolognese potranno avere un mese di rimborso. “Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza Rc auto. Un piccolo contributo perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare”, si legge nella nota che annuncia l’iniziativa. Il valore complessivo del beneficio Un beneficio che l’amministratore delegato della compagnia Carlo Cimbri, in un’intervista a Repubblica, stima di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Decreto Cura Italia aveva previsto, fino al 31 luglio 2020, l’estensione da 15 a 30 giorni della copertura prevista dalle polizze Rcoltre la loro data di scadenza. Ma con l’iniziativa di, 10 milioni di possessori di polizze della compagnia bolognese potranno avere un mese di rimborso. “Ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questoha deciso di restituirti un mese di polizza Rc. Un piccolo contributo perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare”, si legge nella nota che annuncia l’iniziativa. Il valore complessivo del beneficio Un beneficio che l’amministratore delegato della compagnia Carlo Cimbri, in un’intervista a Repubblica, stima di ...

saibreno : #unmeseperte UnipolSai restituisce?? ai propri clienti un mese di polizza Rca. Chiamaci....ti spiegheremo come far… - angelicabaires : RT @UnipolSai_CRP: #UnMesePerTe Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ti restituisce un mese di poliz… - maxbarbieri1 : RT @UnipolSai_CRP: #UnMesePerTe Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ti restituisce un mese di poliz… - BRUNOCALCHERA : RT @UnipolGroup_PR: #UnMesePerte: #Unipolsai restituisce ai suoi assicurati un mese di polizza RC Auto. Scopri qui come ?? - cru_unipol : RT @UnipolGroup_PR: #UnMesePerte: #Unipolsai restituisce ai suoi assicurati un mese di polizza RC Auto. Scopri qui come ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UnipolSai restituisce UnipolSai, coronavirus: un mese di assicurazione Rc auto restituito Quattroruote