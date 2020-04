Stretta di controlli contro le fughe di Pasqua, 13.756 sanzionati (+9,9%) (Di lunedì 13 aprile 2020) Le forze di polizia impegnate nella verifica del rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus nel giorno di Pasqua hanno controllato 213.565 persone e 60.435 tra esercizi ed attività commerciali. Secondo i dati resi noti dal Viminale, ieri le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state 13.756, il 9,9% in più rispetto a sabato; le persone denunciate per aver attestato il falso nell'autodichiarazione sono state 100, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 19. Sempre ieri, gli esercenti sanzionati sono stati 121, le attività chiuse 47. Nel weekend di Pasqua sono state eseguite verifiche complessivamente su 795.990 persone e 244.131 attività o esercizi commerciali. Anche oggi, giorno di Pasquetta, per mantenere il rispetto delle misure ... Leggi su agi Stretta sui controlli a Pasqua e Pasquetta : quali multe e sanzioni con gli spostamenti

La Pasqua blindata di Sicilia e Calabria : stretta sui controlli fra riti in tv e barbecue "fai da te"

Coronavirus - pronti alla stretta di Pasqua : in arrivo super controlli - ecco dove (Di lunedì 13 aprile 2020) Le forze di polizia impegnate nella verifica del rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus nel giorno dihannollato 213.565 persone e 60.435 tra esercizi ed attività commerciali. Secondo i dati resi noti dal Viminale, ieri le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state 13.756, il 9,9% in più rispetto a sabato; le persone denunciate per aver attestato il falso nell'autodichiarazione sono state 100, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 19. Sempre ieri, gli esercentisono stati 121, le attività chiuse 47. Nel weekend disono state eseguite verifiche complessivamente su 795.990 persone e 244.131 attività o esercizi commerciali. Anche oggi, giorno di Pasquetta, per mantenere il rispetto delle misure ...

carlosibilia : E' partita dal @Viminale la circolare che opera una stretta sui controlli in vista del weekend pasquale.… - News24Italy : #Stretta di controlli contro le fughe di Pasqua, 13.756 sanzionati (+9,9%) - infoitinterno : Coronavirus, stretta sui controlli in vista di Pasqua e Pasquetta - atestaltasempre : RT @Euroscettici: I soldi per gli aiuti sono pochi ma intanto lo stato fa CASSA con le #multe. Ddiciamo una media di 1000€ a testa fatevi u… - Euroscettici : I soldi per gli aiuti sono pochi ma intanto lo stato fa CASSA con le #multe. Ddiciamo una media di 1000€ a testa fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta controlli Stretta di controlli contro le fughe di Pasqua, 13.756 sanzionati (+9,9%) AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, super controlli a Pasquetta. Veneto, Zaia: ora lockdown soft

Allentata la stretta sulle passeggiate: "E' un atto di fiducia verso i veneti ... Milano Solo nell’area metropolitana di Milano ci sono stati 12.023 controlli: 487 persone sono state multate perché ...

Coronavirus, calano i contagi: 431 morti nelle ultime 24 ore, è il dato più basso dal 19 marzo

Intanto proseguo i controlli delle forze dell'ordine, rafforzati in occasione del weekend di Pasqua. Sotto stretta sorveglianza, da venerdì, le principali arterie stradali e ferroviarie per fermare ...

Allentata la stretta sulle passeggiate: "E' un atto di fiducia verso i veneti ... Milano Solo nell’area metropolitana di Milano ci sono stati 12.023 controlli: 487 persone sono state multate perché ...Intanto proseguo i controlli delle forze dell'ordine, rafforzati in occasione del weekend di Pasqua. Sotto stretta sorveglianza, da venerdì, le principali arterie stradali e ferroviarie per fermare ...