Pusher e clienti denunciati, anche per violazione misure Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma – anche nel weekend di Pasqua continuano le attività di controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri di Roma. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Mali di 25 anni, incensurato e nella Capitale senza fissa dimora, sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Ottavia mentre stava cedendo alcune dosi di eroina a un cliente. Quando i Carabinieri hanno fatto saltare la trattativa, il giovane Pusher ha tentato di divincolarsi e guadagnare la fuga, provocando lesioni – fortunatamente lievi – ad uno dei militari intervenuti. Dopo essere stato definitivamente bloccato, i Carabinieri lo hanno perquisito, sequestrando 2 grammi di droga e la somma di 375 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Lo spacciatore dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di ... Leggi su romadailynews Latina - pusher cerca di fuggire al posto di blocco : in casa 26mila euro e nomi clienti su un foglio

Padova - pusher e clienti stranieri mandano poliziotti in ospedale

Coronavirus Italia | pusher e clienti con guanti e mascherina (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma –nel weekend di Pasqua continuano le attività di controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri di Roma. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Mali di 25 anni, incensurato e nella Capitale senza fissa dimora, sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Ottavia mentre stava cedendo alcune dosi di eroina a un cliente. Quando i Carabinieri hanno fatto saltare la trattativa, il giovaneha tentato di divincolarsi e guadagnare la fuga, provocando lesioni – fortunatamente lievi – ad uno dei militari intervenuti. Dopo essere stato definitivamente bloccato, i Carabinieri lo hanno perquisito, sequestrando 2 grammi di droga e la somma di 375 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Lo spacciatore dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di ...

romadailynews : Pusher e clienti denunciati, anche per violazione misure #Coronavirus: Roma – Anche nel… - FarodiRoma : Per pusher e clienti anche la sanzione amministrativa per la violazione delle misure di contenimento sanitario - caramirna : RT @RiccardoGatti: Droga, nuova trovata dei clan: a Roma pusher e clienti salgono sui tetti - RiccardoGatti : Droga, nuova trovata dei clan: a Roma pusher e clienti salgono sui tetti - AlbanoNapoli : @matteosalvinimi Ma ci pigli per culo, se ci sono i pusher vuol dire che ci sono dei clienti (probabilmente bianchi… -