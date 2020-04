Maria De Filippi su Amici senza pubblico: “Non è stato né meglio né peggio” (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre a parlare di Amici All Stars, in un'intervista a Rtl 102.5 la conduttrice si mostra propositiva sulle conseguenze che il coronaviru avrà sulla Tv, cercando di immaginarlo come una possibilità. Poi parla dell'anomalia di Amici andato in onda a porte chiuse: "Siamo riusciti a farlo lo stesso, ci abitueremo a vedere la Tv in modo diverso". Leggi su fanpage Amici 19 - Nicolai fa un chiarimento : “Non conoscevo Maria De Filippi”

Amici All Star saltato. Maria De Filippi : «Se ci sarà - sarà qualcosa di diverso - non prima della metà di maggio»

Maria De Filippi come non l’avete mai vista : foto inedite - non sembra lei (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre a parlare diAll Stars, in un'intervista a Rtl 102.5 la conduttrice si mostra propositiva sulle conseguenze che il coronaviru avrà sulla Tv, cercando di immaginarlo come una possibilità. Poi parla dell'anomalia diandato in onda a porte chiuse: "Siamo riusciti a farlo lo stesso, ci abitueremo a vedere la Tv in modo diverso".

Novella_2000 : Amici All Star quando va in onda? Parla Maria De Filippi - spearbwings : @coIorseok e allora chiamo maria de filippi lei sicuro che viene e ti fa un culo così - zazoomnews : Amici All Star saltato. Maria De Filippi: «Se ci sarà sarà qualcosa di diverso non prima della metà di maggio» -… - zazoomblog : Amici All Star saltato. Maria De Filippi: «Se ci sarà sarà qualcosa di diverso non prima della metà di maggio» -… - 361_magazine : #MariaDeFilippi parla di #amiciallstars -