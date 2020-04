La Spagna prova a riaprire (in parte), Francia verso estensione restrizioni (Di lunedì 13 aprile 2020) La Spagna, secondo paese più colpito al mondo per numero di contagi da coronavirus, dopo due settimane di lockdown è pronta a riaprire alcune attività non essenziali tra uffici, settore edile e industriale, naturalmente con tutte le precauzioni igienico-sanitarie e le misure di distanziamento sociale del caso.Scuole, cinema, ristoranti, pub e bar rimarranno chiusi ma la parziale riapertura registra la contrarietà del personale sanitario, di alcuni partiti e di amministrazioni territoriali come quella della Catalogna.Il calo dei decessi da coronavirus degli ultimi giorni ha spinto il governo guidato da Pedro Sanchez verso questa decisione: "Abbiamo tutti voglia di tornare sulle strade, ma il nostro desiderio ancora più grande è di vincere la guerra ed evitare una ricaduta" ha detto il premier per poi aggiungere che il paese "è ancora ... Leggi su blogo Coronavirus - la Spagna prova a ripartire dopo due settimane di lockdown

