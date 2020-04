Il virus non si arresta | nel bollettino di Pasquetta calano i contagi | ma non i decessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il coronanon sicome dovrebbe. I dati deldi oggi, lunedì 13 aprile, sembrano andare nella direzione di un miglioramento, ma ancora molto lento. "In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 3.260 pazienti, 83 in meno rispetto a ieri". Questo il dato positivo fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dei 103.616 attualmente positivi, ha specificato, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 3.260 in terapia intensiva e 72.333 si trovano in isolamento domiciliare. Non solo, sono almeno 159.516 le persone che hanno contratto ilSars-CoV-2 (3153 unità in più rispetto a ieri). Rimangono ancora elevati i. In totale infatti sono 20.465 le vittime in Italia, di cui 566 solo nelle ultime 24 ore.