Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: arriva la conferma (Di lunedì 13 aprile 2020) Andrea Damante conferma il riavvicinamento a Giulia De Lellis Abbiamo già parlato molto a lungo di Giulia De Lellis e Andrea Damante, del loro riavvicinamento e della loro serenità ritrovata. Nonostante i due non abbiano mai confermato la notizia è ormai chiaro a tutti che stiano di nuovo insieme. I “Damellis” continuano a lanciare numerosi indizi sul web: le foto sullo stesso balcone, le foto di ritorno da un giro di spesa, il video di un anno fa, il seguirsi di nuovo su Instagram, i video inviati a Verissimo e trasmessi durante la puntata eppure tendono a non palesare apertamente il ritorno di fiamma. Lo dimostra quello che è accaduto poche ore fa: il deejay ha pubblicato un video girato sul terrazzo di casa, un filmato nel quale compare anche Giulia De Lellis per pochissimi istanti. Giulia De Lellis e Andrea Damante compaiono insieme in un ... Leggi su lanostratv Damante registra un video con Giulia De Lellis - poi ci ripensa e cancella tutto : la clip incriminata

Giulia De Lellis finisce in una story di Andrea Damante - lui cancella ma il video è già in rete

Giulia De Lellis finisce in una story di Andrea Damante - lui cancella ma il video è già in rete (Di lunedì 13 aprile 2020)il riavvicinamento aDeAbbiamo già parlato molto a lungo diDe, del loro riavvicinamento e della loro serenità ritrovata. Nonostante i due non abbiano maito la notizia è ormai chiaro a tutti che stiano di. I “Damellis” continuano a lanciare numerosi indizi sul web: le foto sullo stesso balcone, le foto di ritorno da un giro di spesa, il video di un anno fa, il seguirsi disu Instagram, i video inviati a Verissimo e trasmessi durante la puntata eppure tendono a non palesare apertamente il ritorno di fiamma. Lo dimostra quello che è accaduto poche ore fa: il deejay ha pubblicato un video girato sul terrazzo di casa, un filmato nel quale compare ancheDeper pochissimi istanti.Decompaionoin un ...

PatrignaniG : Giulia de Lellis una di noi. Peste e corna dell’ex, è finita, mai più amiche ve lo giuro che l’ho bloccato, lo odi… - zazoomnews : Giulia De Lellis finisce in una story di Andrea Damante lui cancella ma il video è già in rete - #Giulia #Lellis… - zazoomblog : Giulia De Lellis finisce in una story di Andrea Damante lui cancella ma il video è già in rete - #Giulia #Lellis… - voidxalessia_ : RT @sophia23s1: Martina > Giulia De Lellis Perché il make-Up è arte e va compreso #Amici19 #Martina - BITCHYFit : Damante registra un video con Giulia De Lellis, poi ci ripensa e cancella tutto: la clip incriminata #Damellis -