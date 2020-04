Coronavirus, Fontana: “Mi aspettavo un calo più intenso dei casi” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore della Lombardia prova a dare una spiegazione della presenza intensa del Coronavirus nei primi giorni. “Se non portavamo la gente in ospedale, la condannavamo alla morte”. Attilio Fontana ammette di aver sperato in un calo più consistente nella diffusione del Coronavirus nella sua regione. Il governatore della Lombardia è stato ospite telefonico di … L'articolo Coronavirus, Fontana: “Mi aspettavo un calo più intenso dei casi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana fiducioso per crollo dei contagi in Lombardia

Coronavirus : Fontana - 'presto inizierà calo verticale del contagio'

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana “Pensavo che il virus rallentasse più velocemente” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il governatore della Lombardia prova a dare una spiegazione della presenza intensa delnei primi giorni. “Se non portavamo la gente in ospedale, la condannavamo alla morte”. Attilioammette di aver sperato in unpiù consistente nella diffusione delnella sua regione. Il governatore della Lombardia è stato ospite telefonico di … L'articolo: “Miunpiùdei casi” proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, IN LOMBARDIA ACCORDO CON LE BANCHE PER LA CASSA INTEGRAZIONE - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'REGIONE LOMBARDIA ANTICIPA LA CASSA INTEGRAZIONE' - joe65791559 : RT @lvoir: La Regione Lombardia 'anticipa' la cassa integrazione ma... dimentica di fare la richiesta all'Inps, come invece hanno già fatto… - OrioliPaolo : RT @SerglocSergio: Veramente, da quel che sento e leggo, hanno voglia di menare #Fontana. Coronavirus, l’assessore lombardo si sfoga: “Co… -