Pasqua ai tempi del Covid-19, don Piccolo scrive ai lettori di Anteprima 24 (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra. È il parroco della città di Oliveto Citra, nel salernitano, don Luigi Piccolo, a rivolgere, attraverso il nostro giornale, un messaggio di fede e speranza in occasione della Pasqua ai lettori di Anteprima 24. “Carissimi, a tutti giunga l’augurio gioioso di una Santa Pasqua! Una Pasqua inedita, certo, con un sapore particolare, in un contesto particolare, ma pur sempre in compagnia del Risorto. L’impossibilità di celebrare l’Eucaristia in ambito assembleare, non ci vieta di entrare in comunione con il Signore e il suo mistero di salvezza. L’invito incessante dettato dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a rimanere nelle nostre case, senza la possibilità di avere contatto alcuno con i nostri cari, pur costringendoci all’isolamento, ci ha fatto riscoprire di ... Leggi su anteprima24 LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Pasqua ai tempi del Covid-19 - Papa Francesco invoca l’unità

Messaggi di auguri di Pasqua anche ai tempi del coronavirus

La Pasqua ai tempi del Coronavirus (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra. È il parroco della città di Oliveto Citra, nel salernitano, don Luigi, a rivolgere, attraverso il nostro giornale, un messaggio di fede e speranza in occasione dellaaidi24. “Carissimi, a tutti giunga l’augurio gioioso di una Santa! Unainedita, certo, con un sapore particolare, in un contesto particolare, ma pur sempre in compagnia del Risorto. L’impossibilità di celebrare l’Eucaristia in ambito assembleare, non ci vieta di entrare in comunione con il Signore e il suo mistero di salvezza. L’invito incessante dettato dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a rimanere nelle nostre case, senza la possibilità di avere contatto alcuno con i nostri cari, pur costringendoci all’isolamento, ci ha fatto riscoprire di ...

Agenzia_Ansa : FOTO | La Pasqua senza tavolate di poveri e clochard. L'emergenza coronavirus riduce tempi e spazi e così anche le… - carlo_bravi : RT @mirkodecarli: Una bella chiacchierata con l’amico Gianluca Valpondi in libertà sulla mia Pasqua ai tempi del Covid-19. Una buona lettur… - Occe64 : RT @88Morninglight: Buona Pasqua Marco! Sogno i bei tempi dei concerti, migliaia di persone unite dalla stessa passione. Mi manca tutto que… - AlzogliOcchi : L'annuncio di pasqua arriva nel chiuso delle nostre case, proprio come quella prima pasqua. Giovanni ci racconta ch… - SaraDallArgine : Pasqua ... come prendere il sole ai tempi del coronavirus -