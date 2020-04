L’ex Roma confessa: “In giallorosso ho capito di non saper difendere…” (Di domenica 12 aprile 2020) “A quindici anni sono arrivato ai Pumas e non sapevo difendere e quando sono arrivato alla Roma mi sono reso conto che ancora non avevo imparato a difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a Roma. Mi spiegavano delle cose e io dicevo ‘ma come è possibile che non lo sapevo?” Saranno sicuramente le dichiarazioni di qualche attaccante, verrebbe da dire. E allora nessun problema. E invece no. Queste sono parole di un difensore. O comunque – a questo punto bisogna specificarlo – di un calciatore che ha sempre giocato in difesa. E’ l’ex Roma Hector Moreno a parlare così ai microfoni di Multimedio Deportes. A portarlo in giallorosso fu Monchi, ma dopo sei partite a gennaio fu ceduto. Roma-Udinese 3-2, è giallo: “nei bianconeri c’era un calciatore italiano”, Fonseca ci ‘crede’ e ... Leggi su calcioweb.eu Incidente stradale per l’ex giocatore della Roma John Arne Riise

Pauroso incidente per l’ex Roma Riise : in ospedale insieme alla figlia -VIDEO

“Scudetto ’81 ci fu tolto da Bergamo - che era designatore ai tempi di Calciopoli” : accuse dell’ex Roma Falcao (Di domenica 12 aprile 2020) “A quindici anni sono arrivato ai Pumas e non sapevo difendere e quando sono arrivato allami sono reso conto che ancora non avevo imparato a difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a. Mi spiegavano delle cose e io dicevo ‘ma come è possibile che non lo sapevo?” Saranno sicuramente le dichiarazioni di qualche attaccante, verrebbe da dire. E allora nessun problema. E invece no. Queste sono parole di un difensore. O comunque – a questo punto bisogna specificarlo – di un calciatore che ha sempre giocato in difesa. E’ l’exHector Moreno a parlare così ai microfoni di Multimedio Deportes. A portarlo infu Monchi, ma dopo sei partite a gennaio fu ceduto.-Udinese 3-2, è giallo: “nei bianconeri c’era un calciatore italiano”, Fonseca ci ‘crede’ e ...

CalcioWeb : L'ex #Roma confessa: 'In giallorosso ho capito di non saper difendere...' - - RobyDim : RT @romatv: “È impossibile giocare nella Roma e non innamorarsi” ?? @juanj4oficial è il nuovo protagonista di “A casa dell’Ex” ?? L’elegan… - infoitsport : ESCLUSIVA RN L’ex preparatore della Roma Rongoni: “Per tornare in campo sono sufficienti 15 giorni di preparazione,… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Corteo in strada per l'ex #Br, tensione a #SanLorenzo. La polizia denuncia e sanziona 45 anarchici - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IN BRASILE - Tragedia per l'ex Napoli Beto, è morto uno dei suoi figli: 'Un dolore immenso' -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Roma VIDEO - La Roma consegna uova di Pasqua ai bambini negli ospedali Il Romanista