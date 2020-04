La mamma di Neymar si è fidanzata con un ragazzo più piccolo di lui (Di lunedì 13 aprile 2020) Nadine Gonçalves è la mamma di Neymar e da oggi è sulla bocca di tutti per aver annunciato il suo nuovo fidanzamento con il bel Thiago Ramos di 22 anni. Quel che ha sconvolto i più non è però la differenza d’età fra i due piccioncini (ci corrono 31 anni), bensì il fatto che Thiago Ramos sia addirittura più piccolo di 6 anni dello stesso Neymar, dato che il calciatore è del 1992, mentre il nuovo toyboy della madre del 1998. E se Neymar è un calciatore del Paris Saint Germain da 40 milioni di euro l’anno, Thiago Ramos è un Tik Toker ed influencer. Visualizza questo post su Instagram Inexplicável Un post condiviso da Tiago Ramos (@tiagoramoss) in data: 11 Apr 2020 alle ore 3:51 PDT Visualizza questo post su ... Leggi su bitchyf (Di lunedì 13 aprile 2020) Nadine Gonçalves è ladie da oggi è sulla bocca di tutti per aver annunciato il suo nuovo fidanzamento con il bel Thiago Ramos di 22 anni. Quel che ha sconvolto i più non è però la differenza d’età fra i due piccioncini (ci corrono 31 anni), bensì il fatto che Thiago Ramos sia addirittura piùdi 6 anni dello stesso, dato che il calciatore è del 1992, mentre il nuovo toyboy della madre del 1998. E seè un calciatore del Paris Saint Germain da 40 milioni di euro l’anno, Thiago Ramos è un Tik Toker ed influencer. Visualizza questo post su Instagram Inexplicável Un post condiviso da Tiago Ramos (@tiagoramoss) in data: 11 Apr 2020 alle ore 3:51 PDT Visualizza questo post su ...

